Kenan Karaman

Gab nach einer schönen Kombination den ersten Torschuss der Partie ab. Sein zweiter Versuch saß, erzielte damit den wichtigen Ausgleich. Verstolperte kurz vor der Halbzeit die mögliche Führung, scheiterte in der Schlussphase nach einer Ecke per Kopf an Nürnbergs Schlussmann Christian Mathenia.

Note: 3+