Nana Ampomah:

Der Ghanaer rechtfertigte sein Nominierung in die Startelf bereits in der 9. Minute, als er ruhig und abgeklärt das 1:0 erzielte. War viel in Bewegung, bot sich immer wieder an, forderte Bälle in die Spitze. Bediente beim 3:2 den Torschützen Zimmermann mustergültig.

Note: 3