Trainer Friedhelm Funkel: „Ich hatte in Frankfurt schon bessere Momente. Meine Laune ist nach dem Spiel sicherlich nicht die beste. So gut die Eintracht war, so schlecht war unsere Leistung. Ich habe mir meine Rückkehr ganz anders vorgestellt. Meine Mannschaft hat alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnte, und individuell und mannschaftlich enttäuscht.“