Postärger auf rheinische Art: Düsseldorfer Bote will auf Brief kein Köln-Emblem sehen

Düsseldorfer Bote will auf Brief kein Köln-Emblem sehen

Düsseldorf Dass es in Düsseldorf wohl auch einige Fans des 1. FC Köln gibt, scheint bei einem Boten der Deutschen Post auf wenig Begeisterung zu stoßen. Der Zusteller erlaubte sich daraufhin einen Spaß.

So auch im Fußball - jedenfalls in dieser Spielzeit. Während der 1. FC Köln in der 2. Bundesliga spielt, ist die Fortuna erstklassig unterwegs. Für einen Postboten in Düsseldorf ein Grund, sich mit einem ansässigen FC-Fan einen Spaß zu erlauben.