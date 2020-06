Mutmacher im Abstiegskampf : Rheinturm leuchtet in den Farben der Fortuna

Düsseldorf Die Telekom drückt Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf die Daumen. Am Abend vor dem Spiel gegen den FC Augsburg erstrahlte das Fortuna-Wappen am Rheintum. Fotos und Video der Lichtshow.

Eine Woche, nachdem der Rheinturm überraschend in der Nacht geleuchtet hatte, fand sich dort abends eine wichtige Botschaft für alle Fortuna-Fans und Spieler. Als es dunkel wurde, erstrahlte dort das Fortuna-Wappen sowie der Schriftzug „F95“ als Teil einer Lichtshow in metergroßen Lettern. Und dann folgte die Botschaft, oder eher Aufforderung, für alle Fortunen am vorletzten Bundesligaspieltag der Saison am Samstagnachmittag: „Kämpfen und siegen!“.