Rouwen Hennings

Kehrte nach kurzer Unterbrechung in Mönchengladbach in die Anfangsformation zurück. Absolvierte ein großes Laufpensum, lief die Freiburger bereits an deren eigenen Strafraum an. Nutzte nach einer Ecke von Erik Thommy kurz vor der Pause einen schweren Fehler von Torhüter Schwolow zur 1:0-Führung.

Note 3-