Zehn Prozent für Schnellentschlossene : Fortuna verkauft Dauerkarten mit Rabatt

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf belohnt Frühbucher mit zehn Prozent Nachlass oder einem Gutschein für den Fanshop. Zudem führt der Bundesligist ein digitales Saisonticket ein.

Fortuna hat deshalb eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Ihre Dauerkarteninhaber können ab sofort ihr Ticket für die Spielzeit 2020/21 verlängern und damit ein Zeichen der Solidarität mit dem Klub setzen. Zur Belohnung erhalten sie einen wirtschaftlichen Anreiz: Wer bis zum 30. Mai sein Saisonticket ordert, erhält einen Rabatt von zehn Prozent. „Wir haben uns vorher an den Fan-Dachverband Supporters Club gewandt, weil wir sehr an der Meinung unserer Anhänger interessiert waren“, berichtet Fortunas Marketing-Vorstand Christian Koke. „Die Reaktion des SCD war sehr positiv, und dieses Bild hielt sich auch bei weiteren Umfragen. Auf Anregung einiger Fans haben wir dann die zusätzliche Möglichkeit entwickelt, auf diesen Rabatt freiwillig zu verzichten – in diesem Fall gibt es dann als Dankeschön einen Gutschein über 18,95 Euro für unseren Fanshop.“

Jetzt muss im Grunde nur noch wieder vor Zuschauern gespielt werden – und den Zeitpunkt dafür kann aktuell niemand seriös vorhersagen. „Wir sind unseren Fans daher sehr dankbar dafür, dass der Solidaritätsgedanke bei ihnen so stark ausgeprägt ist“, betont Koke. „Der Kauf einer Dauerkarte in dieser Situation ist ein ganz wichtiges Signal und für uns eine enorme Hilfe.“ Wer von den Frühbucher-Konditionen profitieren möchte, muss bei der Online-Buchung den Rabattcode „Fortuna1895“ angeben.

Mit dem pessimistischen Gedanken, dass womöglich eine ganze Saison lang keine Besucher in die Arenen dürfen, möchte sich bei Fortuna verständlicherweise noch niemand befassen. „Aber wenn es wirklich dazu kommen sollte“, versichert der Marketing-Vorstand, „werden wir sicher eine Lösung finden, das Geld zurückzuzahlen. Wir gehen aber davon aus, dass in der nächsten Spielzeit wieder Zuschauer in den Stadien sein dürfen.“ Und davon lebt der Fußball schließlich auf Dauer – nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht.