Nach verpasstem Bundesliga-Aufstieg „Es fühlt sich an wie eine Schockstarre“

Der Traum vom Aufstieg in die Erste Liga war groß und zum Greifen nah, für die große Aufstiegsfeier am Dienstag schon alles vorbereitet. Kostenpflichtiger Inhalt Auf der Bühne am Burgplatz sollten die Toten Hosen und die Broilers auftreten und gemeinsam mit dem Verein und Tausenden Fans den Aufstieg von Fortuna Düsseldorf feiern. Noch während die Verlängerung in der Arena lief, wurde dort eine leistungsstarke Licht- und Tonanlage aufgebaut. Doch statt einer großen Party wurde am Dienstag wieder zusammengepackt. Der Lkw stand nun wieder da: leer, um wieder beladen zu werden. Auch die große geplante Feier der Mannschaft in der Nachtresidenz am späten Montagabend und der Eintrag von Mannschaft, Trainerstab und Vereinsführung in das Goldene Buch der Stadt fielen weg.