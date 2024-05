Gespräche auch mit den Toten Hosen Das ist der Plan für Fortunas Aufstiegsfeier

Die ganze Stadt fiebert mit, wenn an diesem Montag in der ausverkauften Arena die Fortuna gegen den VfL Bochum den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen will. Die Stimmung vor dem Spiel ist von Vorfreude und Nervosität geprägt. Zwar sind die Chancen nach dem 3-0 der Rot-Weißen in Bochum hervorragend, aber jetzt kommt es darauf an, erneut eine gute Leistung zu zeigen und den Bochumern möglichst früh die Hoffnung auf ein Fußballwunder zu nehmen.