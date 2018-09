Düsseldorf: Als Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp Fortuna Düsseldorf beleidigte

Düsseldorf „Oder wollen wir jetzt Fortuna Düsseldorf zurück in die Bundesliga holen?“ - Auch zehn Jahre danach wird Dietmar Hopp diese Äußerung noch nachgetragen. Die TSG trifft am Samstag auf die Fortuna.

Manche Sätze wird man einfach nicht mehr los. Fortunas Fans denken so beim Namen Dietmar Hopp immer noch an den Mai 2008 zurück. Damals stellte der Gründer der Software-Firma SAP in einem Interview, als er seine TSG Hoffenheim gegen die Fußball-Traditionalisten verteidigen wollte, die rhetorische Frage: „Oder wollen wir jetzt Fortuna Düsseldorf zurück in die Bundesliga holen?“ Mittlerweile hat sich Hopp für diesen Satz mehrfach entschuldigt, und Fortuna ist sogar schon zweimal in die Bundesliga zurückgekehrt.