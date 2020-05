Kalenderblatt 7. Mai : Als Fortuna auf dem Weg zum Titel mit 9:0 gewann

Düsseldorf Am 7. Mai 1933 stellte Fortuna einen Rekord auf: Sie gewann im Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft mit 9:0 gegen Vorwärts Rasensport Gleiwitz. Es ist der bis dato höchste Sieg in einem Vorrundenspiel der Deutschen Meisterschaft.

Vor nur 8000 Zuschauern erzielte Hochgesang bereits in der siebten Minute per direkt verwandelte Freistoß die 1:0-Führung. Bis zur Pause erhöhten Kobierski und Wigold auf 3:0. „In der Halbzeit hielten die Düsseldorfer Kriegsrat über die Höhe des Torunterschieds ab“, heißt es in Krons Spielbericht. Und weiter: „In der zweiten Halbzeit wurden die Südostdeutschen regelrecht in die Mühle genommen.“ Da trafen Mehl (2) und Zwolanowski (4) noch ein halbes Dutzend Mal. Nach dem Spiel bemerkte der Chronist: „Fortuna wird das haushohe Resultat nicht überschätzen. Die Mannschaft, die in erster Linie von dem sicheren und planmäßigen Spiel ihrer Läufer lebt, kam diesmal wirklich aus ihrer Haut heraus. Die alte Gefährlichkeit der Elf, die in den großen Privatspielen des Vorjahres so klar zum Ausdruck kam, brachte den neuesten Erfolg zuwege.“