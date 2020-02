Kostenpflichtiger Inhalt: Herthas Dodi Lukebakio im Interview : „Funkel war der entscheidende Mann bei Fortuna“

Dodi Lukebakio (l) im Spiel gegen Borussia Dortmund. Foto: dpa/Gregor Fischer

Exklusiv Düsseldorf Am Freitag kehrt Dodi Lukebakio in die Düsseldorfer Arena zurück. An den Ort, an dem er zum bekannten Profifußballer wurde. Im Interview spricht er über Fortuna, Hertha BSC und Rassismus.