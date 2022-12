Direktor des Nachwuchsleistungszentrums geht Frank Schaefer verlässt Fortuna Ende Februar – auf eigenen Wunsch

„Der Wunsch von Frank Schaefer, die Fortuna zu verlassen, kam überraschend“, sagte Fortuna-Vorstand Klaus Allofs, der sein Bedauern über diese Entscheidung ausdrückte, die aber respektiere. „Wir hätten gerne mit Frank weitergearbeitet, denn er hat in seinen über sechs Jahren bei der Fortuna hervorragende Arbeit geleistet und unser NLZ sowohl sportlich als auch strukturell auf eine ganz neue Ebene gehoben“, so Allofs weiter. Er hob hervor, dass die Jugendmannschaften der Fortuna trotz geringer Mittel in den höchsten Spielklassen vertreten sind und viele Jugendspieler in den vergangenen Jahren im Profibereich integriert wurden. Dies sei auch Aufgabe eines Nachfolgers von Schaefer.