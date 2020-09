Rechtslage in Bayern : Fortuna spielt im Pokal definitiv ohne Zuschauer

Müssen draußen bleiben: Fortunas Fans. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund erlaubt Zuschauer in der ersten Pokalrunde – je nach regionalen Gegebenheiten. Beim Spiel FC Ingolstadt gegen Fortuna wird es aber definitiv keine Zuschauer geben.

In der Bundesliga ist Leipzig vorgeprescht. Wie RB am Dienstag mitteilte, hat der Verein vom Gesundheitsamt Leipzig die Genehmigung erhalten, für die Partie am ersten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 etwa 8500 Fans ins Stadion zu lassen. „Das Konzept von Leipzig hat offensichtlich überzeugt“, kommentiert die Deutsche Fußball Liga (DFL).

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Montag für seine Wettbewerbe, u.a. die Dritte Liga und der DFB-Pokal beschlossen, die für eine Zuschauerzulassung in der Corona-Zeit erforderlichen Ergänzungen in die Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung aufzunehmen. Die endgültige Zulassung von Fans und die Festlegung der maximalen Zuschauerzahl obliegt allerdings weiter den zuständigen Gesundheitsbehörden.

Fortuna Düsseldorf spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag, den 12. September beim FC Ingolstadt (18.30 Uhr). Es wäre also theoretisch möglich gewesen, dass der FCI in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt eine Zuschauerzulassung für diese Partie vereinbart. Doch dazu wird es nicht kommen.

Auf Anfrage unserer Redaktion verwies der FCI auf die aktuell gültige Gesetzeslage im Bundesland Bayern. Nach der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung herrschen bis zum 18. September Veranstaltungs-, Versammlungs- und Ansammlungsverbote sowie strikte Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum.

Generell haben die Schanzer den örtlichen Behörden aber bereits ein Hygiene- und Organisationskonzept vorgelegt, das im Audi-Sportpark bei Spielen maximal rund 5000 Zuschauer vorsieht. „Wir gehen bei unseren Planungen davon aus, dass wir alle Zuschauer auf Sitzplätzen unterbringen, weil wir das für die sicherere Variante halten“, erklärte FCI-Geschäftsführer Manuel Sternisa dem „Donaukurier“.