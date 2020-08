Erstrundenpartie in Ingolstadt terminiert : Fortuna spielt im Pokal am Samstagabend

Fortuna spielt im Pokal am Samstagabend

Erstrundenpartie in Ingolstadt terminiert

Wiedersehen in Ingolstadt: Ex-Fortune Maximilian Beister. Foto: rp/Laci Perenyi

Düsseldorf Dass Fortuna in der ersten Runde im DFB-Pokal beim Drittligisten FC Ingolstadt ran muss, war schon länger klar. Nun wurden die Partien auch zeitgenau terminiert: Die Rösler-Elf spielt am Samstag, 12. September, um 18.30 Uhr.

Samstag, 18.30 Uhr, ist normal ein Termin über den sich viele Fans freuen würden. Doch auch im Pokal sind die Spieltermine derzeit relativ egal. Auswärtsfahrten und Stadionbesuche generell sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht gestattet. Und so wird auch das Erstrundenspiel der Fortuna am Samstag, den 12. September ohne Zuschauer stattfinden.

Die Düsseldorfern erwischten für die erste Runde eines der nominell schwereren Lose: den Drittligisten FC Ingolstadt, der am Ende der vergangenen Spielzeit in einer dramatischen Relegation gegen den 1. FC Nürnberg den Aufstieg in die Zweite Liga verpasst hatte.