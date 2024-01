Sieg im Elfmeterschießen gegen St. Pauli Fortuna steht im Halbfinale des DFB-Pokals

Das galt indes auch für seine Mannschaftskollegen, die zum Großteil so drei Tage zuvor in der Liga von den Kiezkickern noch ordentlich vorgeführt worden waren. Am Ende stand es zwar nur 1:2, aber der Leistungsunterschied war schon gewaltig. Doch, Achtung Phrasenschwein, der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und so waren die Düsseldorfer zumindest vorsichtig optimistisch, in diesem Entscheidungsspiel den Vorteil auf ihre Seite zu ziehen.