DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorf muss zum Pokalschreck SSV Ulm

Fortunas Gegner SSV Ulm im Check : Fortuna muss zum Pokalschreck

Sascha Rösler (rechts) gewann im Trikot des SSV Ulm in der Saison 1999/2000 mit 2:0 in Düsseldorf. Hier ist er im Kopfballduell mit dem Fortunen Rudi Zedi. Foto: Imago Sportfotodienst

Düsseldorf Am Dienstag (18.30 Uhr) spielt Fortuna Düsseldorf im Pokal beim SSV Ulm. Der Viertligist konnte bereits Titelverteidiger Frankfurt ausschalten. Die beiden Teams im Vergleich.

Von Falk Janning

Das Spiel Der SSV Ulm freut sich auf ein weiteres Fußballfest. Nach der Sensation in der 1. Runde des DFB-Pokals, als die „Spatzen“ 2:1 gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt gewannen, ist die Euphorie riesengroß. Bereits seit drei Wochen sind alle 15.000 Tickets für das Spiel gegen Fortuna vergriffen. Der Viertligist ist zuversichtlich, auch den nächsten Erstligisten aus dem Wettbewerb kegeln zu können. Ulm, das unter Ralf Rangnick aus der Regionalliga bis in die Bundesliga durchmarschierte (1999/2000) und seither drei Insolvenzen erlebte, nimmt zum ersten Mal seit 2001 wieder am DFB-Pokal-Wettbewerb teil.

Die aktuelle Form Seit Trainer Holger Bachthaler (43) im Sommer aus der Nachwuchsakademie von RB Salzburg kam, befinden sich die „Spatzen“ im Aufwind. Nicht nur im Pokal sind sie dabei erfolgreich: In der Regionalliga Südwest, in die der SSV vor drei Jahren zurückkehrte, ist der Fastabsteiger der vergangenen Saison aktuell Vierter und hat nur eins der jüngsten sechs Partien verloren (3-2-1). Auf eigenem Platz ist die Truppe eine Macht und derzeit die beste Heimmannschaft der Liga (6-1-1). Die Gäste aus Düsseldorf haben ihre jüngsten fünf Partien in der Bundesliga verloren.

Info Foto: SSV Ulm Meisterschaftserfolge Deutscher Amateurmeister 1996, Regionalliga-Meister 1998, Aufstieg in die Bundesliga 1999. DFB-Pokal-Erfolge Viertelfinale 1981/82; Achtelfinale 1978/79, 1985/86, 1997/98, 1999/2000, 2000/01; 3. Runde 1992/93. Bekannte Spieler Toni Turek (1947-50), Wolfgang Fahrian (1960-63), Dieter Hoeneß (1967-73), Uli Hoeneß (1967-70), Sascha Rösler (1992-01), Thomas Tuchel (1994-98), Mario Gómez (2000-01).

Die personelle Lage In Steffen Kienle fehlt den Gastgebern der gefährlichste Angreifer. Der 23-Jährige zog sich vor zehn Tagen beim 0:2 beim SC Freiburg II einen Kreuzbandriss zu. Die Düsseldorfer müssen die verletzten Raphael Wolf, Diego Contento, Andre Hoffmann und Oliver Fink ersetzen.

28 Bilder Fortuna trainiert vor Ulm-Spiel geheim

Ulm und die Pokalhistorie Die SSV-Geschichte ist voll von Pokal-Sensationen. Die jüngste: Ulm war beim 2:1 über Frankfurt die erste Mannschaft seit 22 Jahren, die einen Titelverteidiger schon in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal warf. Der SSV hält einen Rekord: Er kegelte 2001/02 als bislang einziger Fünftligist durch ein 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb.

Der direkte Vergleich Fortuna trifft zum dritten Mal im DFB-Pokal auf Ulm. Am 2. September 1984 gab es vor 4000 Zuschauern im Rheinstadion in der 1. Runde einen 2:0-Sieg. Die Tore schossen Holger Fach (7.) und Sepp Weikl (53.). Am 8. August 1999 unterlagen die von Jürgen Gelsdorf trainierten Fortunen in der 2. Runde dem SSV mit 0:2 – diesmal waren 7500 Fans Zeuge der Partie. Fortuna war gerade in die drittklassige Regionalliga abgestiegen, Ulm auf dem Weg in die Bundesliga.

Außerdem kreuzten sich die Wege der beiden Vereine während zweier Spielzeiten der 2. Liga. In der Saison 1987/88 gab es zwei 3:0-Erfolge: Beim Hinspiel im September 1987 in Ulm waren Dirk Krümpelmann, Dean Thomas und Sven Demandt die Torschützen, beim Rückspiel im April 1988 trafen Michael Schütz, Michael Preetz und Henrik-Ravn Jensen. In der Spielzeit 1998/99 gingen die Düsseldorfer leer aus: In Ulm unterlagen die Fortunen mit 2:4, daheim dann mit 1:3 (0:0). Bei dieser Niederlage eröffnete Sascha Rösler den Torreigen: Der heutige Düsseldorfer Teammanager erzielte in der 53. Minute das 1:0 für die Gäste. Dragan Trkulja (58.) und Dragan Buterin (86.) erhöhten auf 3:0, Thorsten Nehrbauer gelang noch der Treffer zum 1:3 (89.). Fortuna stieg am Ende als Tabellenletzter ab. Trainer war Klaus Allofs, später Peter Neururer.