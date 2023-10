Zwei Siege in Folge: In der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna prächtige Vorarbeit dafür geleistet, mit viel Selbstvertrauen zum Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zur Spielvereinigung Unterhaching zu reisen. Doch Vorsicht: Eine Grippewelle hat den Düsseldorfer Kader erfasst, zudem haben sich Matthias Zimmermann (Mittelfußbruch) und Shinta Appelkamp (Muskelblessur in der Wade) beim 4:1 in Braunschweig verletzt.