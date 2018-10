DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorf beginnt mit offensiver Aufstellung beim SSV UIm

Funkel setzt in Ulm auf Offensive

Ulm Trainer Friedhelm Funkel setzt im Pokalspiel beim SSV Ulm (Anstoß 18.30 Uhr) auf Offensive. Beim Viertligisten soll die Serie siegloser Begegnungen enden.

Rouwen Hennings und Marvin Ducksch ganz vorn, Dodi Lukebakio und Takashi Usami über die Außen – Fortuna geht das Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim SSV Ulm 1846 (Anstoß 18.30 Uhr) im 4-4-2-System offensiv an. „Wir möchten unbedingt ins Achtelfinale“, sagte Trainer Friedhelm Funkel vor der Partie, die nach fünf Punktspiel-Niederlagen in Folge die Wende bringen soll. Dafür gibt der japanische WM-Spieler Usami, einer der wichtigsten Akteure beim Erstliga-Aufstieg im Sommer, sein Startelfdebüt in dieser Saison.