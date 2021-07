Auslosung heute Abend : Auf diese Vereine kann Fortuna im DFB-Pokal treffen

Foto: imago images / MaBoSport/via www.imago-images.de 34 Bilder Gegen diese Gegner könnte Fortuna spielen

Update Düsseldorf Gegen wen spielt Fortuna in der ersten Runde des DFB-Pokals? Die Frage wird bereits am Sonntagabend final beantwortet werden. Wir verschaffen einen Überblick, auf wen die Düsseldorfer treffen könnten.

An der ersten Runde des DFB-Pokals nehmen Jahr für Jahr 64 Vereine teil. Neben den 36 Profimannschaften der Bundesliga und der Zweiten Liga der abgelaufenen Saison sind stets auch die vier bestplatzierten Klubs der Dritten Liga sicher dabei. Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Fortuna befindet sich als Zweitligist im ersten Lostopf. Bedeutet: Die Düsseldorfer können in der ersten Runde noch nicht gegen einen Bundesligisten spielen. Die womöglich schwersten Gegner sind die Zweitligisten SV Sandhausen, Dynamo Dresden, Hansa Rostock oder FC Ingolstadt. Fest steht zudem: Es wird für Fortuna definitiv ein Auswärtsspiel werden.

Wohin die Elf von Cheftrainer Christian Preußer in der ersten Runde reisen muss, wird am Sonntagabend final geklärt. Mit Thomas Broich als „Losfee“ findet ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau die Auslosung statt.

Für Fortuna besteht durchaus die Chance, direkt in der ersten Runde ein Derby zu spielen. In der vergangenen Saison gab es das auch schon – allerdings in der zweiten Runde. Damals schieden die Düsseldorfer recht blamabel bei Regionalligist Rot-Weiss Essen aus. Eine Wiederholung dieses peinlichen Aus soll es nach eigenem Bestreben künftig nicht mehr geben.

Gegen RWE kann es in dieser Pokal-Saison auch nicht gehen. Ebenso wenig wie beispielsweise gegen den KFC Uerdingen oder den MSV Duisburg. Alle drei Klubs scheiterten bereits frühzeitig im Niederrheinpokal. Im dortigen Finale standen ziemlich überraschend der Wuppertaler SV und der SV Straelen, in welchem sich der WSV durchsetzen konnte. Wenn es für Fortuna also in der ersten Runde ein Derby geben sollte, dann gegen die Wuppertaler am Stadion Zoo. Dort darf man sich schon jetzt über die circa 175.000 Euro Preisgeld freuen. Sie wollen wissen, auf welche Gegner Fortuna außerdem treffen könnte? Dann klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke.

Die erste Runde wird vom 6. bis 9. August gespielt. Wie im Vorjahr überträgt der Pay-TV-Sender „Sky“ alle 63 Partien live. Die „ARD“ zeigt im Free-TV neun Spiele pro Saison live - in den ersten beiden Runden jeweils eines, von Achtel- bis Halbfinale jeweils zwei und das Finale. Der Free-TV-Sender „Sport1“ hat die Rechte für jeweils eine Partie von der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

(pab)