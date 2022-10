Fans wünschen sich Zweitligisten : Auf diese Gegner kann Fortuna im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen

Düsseldorf Im Frühjahr 2023 steigt das Achtelfinale im DFB-Pokal. Am Sonntag wird allerdings bereits ausgelost. Und auch Fortuna Düsseldorf ist im Lostopf vertreten. Auf welche Gegner der Zweitligist treffen könnte. Und welches Duell sich die Fans wünschen.

In der Natur des Wettbewerbs liegt es nun, dass sich die Teilnehmeranzahl pro Runde halbiert. So kommt es, dann im Achtelfinale – also der dritten Runde des Wettbewerbs – nur noch 16 Vereine vertreten sind. In diese illustre Riege hat es in dieser Saison auch Fortuna Düsseldorf geschafft. In der ersten Runde schaltete die Elf von Trainer Daniel Thioune die Offenbacher Kickers (4:1) und in der zweiten Runde den SSV Jahn Regensburg (3:0) recht souverän aus. Nun wird beim Zweitligisten mit Spannung die Auslosung in der ARD-Sportschau am kommenden Sonntag (ab 19.15 Uhr) erwartet.