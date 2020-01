Kommentar zum 0:3 in Leverkusen : Fortuna lebt, aber der Ball muss rein

Kommentar zum 0:3 in Leverkusen

Meinung Düsseldorf Die Düsseldorfer senden ein klares Lebenszeichen. Soll es aber etwas mit dem Klassenerhalt werden, muss die Leistung schnellstens in Erfolge umgemünzt werden. Ein Kommentar.

Friedhelm Funkel will die Leistung in Leverkusen auch als Signal für die intakte Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft verstanden wissen. Und so darf man sie durchaus auch verstehen. Es war ein Lebenszeichen, es war eine bessere Leistung als gegen Bremen. Es gehört aber auch zur Wahrheit: Mehr war es (noch) nicht.