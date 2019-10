Gemischtes Programm: Die Profis von DEG (weiße Hemden) und Fortuna (rote Shirts) nehmen am Mittwoch Aufstellung für ihren spaßigen Wettkampf in etlichen Disziplinen. In erster Linie ging es darum, sich noch besser kennenzulernen und die kleine Tradition der Jux-Wettbewerbe – wie beim Bowling im Vorjahr – fortzusetzen.