Bildergalerie Das sind Fortunas aktuelle Nationalspieler

Jamil Siebert:

Der gebürtige Düsseldorfer wurde kürzlich erstmals für die deutsche U21 berufen. Für die von Trainer Antonio Di Salvo geführte Mannschaft steht erst ein Testspiel gegen die Ukraine an (Freitag, 8. September, 18:15 Uhr) sowie am Dienstag, 12. September, um 19:00 Uhr, die Partie gegen Kosovo in der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft.