Rouwen Hennings, Note: 2,80 Der Routinier knüpfte in seiner zweiten Saison in Düsseldorf an stärkere Zeiten an, die er beim Karlsruher SC erlebt hatte. Beim FC St. Pauli war er nach dem Aufstieg in die erste Liga nicht zurecht gekommen. In der anstehenden Saison will er sich im Fußball-Oberhaus beweisen.