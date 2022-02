Noch einmal Thioune:

„Ein Sonderlob von mir an Rouwen Hennings, der Daniel Ginczek den Elfmeter und somit sein Tor überlassen hat, und an Khaled Narey. In der Szene, in der er das 3:1 vorbereitet, hätten viele Spieler das Foul gezogen und den Freistoß genommen – er zieht durch und bereitet das Tor vor.“