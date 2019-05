An seinem ersten Arbeitstag bei Fortuna sagte Röttgermann: „Die Fortuna ist ein ganz besonderer Club, in dem Tradition, Faszination und Unverwechselbarkeit zusammenkommen“, sagt Thomas Röttgermann, „die großartigen Möglichkeiten, eine gute Rolle im deutschen Fußball zu spielen sind offensichtlich - mit der Landeshauptstadt und ihren Bürgern an der Seite sowie einer einmaligen Fanszene im Rücken. Für mich ist es eine riesige Freude und gleichzeitig eine große Herausforderung, die Fortuna mit meiner langjährigen Erfahrung im Profifußball Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“