Nach nur einer Saison beim VfL wurde Hennings an den FC St. Pauli ausgeliehen. Am Ende der Saison unterschrieb Hennings einen Zweijahresvertrag bis 2011 beim Kiezklub. 2010 stieg Hennings mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga auf. Am ersten Spieltag feierte Henning sein Bundesligadebüt - wiederum gegen den SC Freiburg.