Das neue Schmuckstück der Fortuna: Mit diesem natürlich komplett F95-gestylten neuen Mannschaftsbus geht der Fußball-Zweitligist in der Saison 2020/21 auf Auswärtsfahrt. Seine Premiere feierte der MAN Lions Coach R08 am Donnerstag auf der Tour zum Gastspiel beim Hamburger SV am Freitagabend.