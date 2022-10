Wegen Coronavirus : Fortuna-Trainer Thioune ruft zu mehr Vorsicht auf

Düsseldorf Die Corona-Situation wird in den kommenden Wochen und Monaten wieder angespannter werden. Auch Fortuna wird alles dafür tun, um möglichst glimpflich durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Trainer Daniel Thioune mahnt daher zur Vorsicht.

Der Winter naht. Und das ist nicht nur bei der bekannten TV-Serie „Game of Thrones“ kein gutes Omen. Auch im realen Leben wird durch die kalte Jahreszeit wieder mehr Vorsicht geboten sein. Schließlich wird das Coronavirus in den kommenden Wochen wieder deutlich präsenter werden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits ein umfangreiches Konzept erstellen lassen, um so unbeschadet wie möglich durch Herbst und Winter zu kommen. Und auch bei Fortuna werden die Kontakte wieder reduziert werden. „Wir sollten alle wieder ein bisschen vorsichtiger sein“, fordert Trainer Daniel Thioune auf Nachfrage unserer Redaktion. „In den vergangenen Wochen habe ich beim Einkaufen die Maske vermehrt auch mal nicht getragen. Jetzt werde ich sie wieder tragen. Auch nach den Spielen werde ich wieder etwas mehr Abstand suchen und die Nähe zu den Fans – auch wenn sie sehr schön ist – wieder etwas reduzieren.“

Was der Düsseldorfer Zweitligist neben der akuten Verletztenmisere momentan überhaupt nicht braucht, ist ein Corona-Ausbruch innerhalb der Mannschaft. Unvergessen bleibt das Spiel in der vergangenen Saison, als Fortuna mit einer Notelf in Paderborn antreten musste, weil neben dem Chefcoach auch noch mehr als ein Dutzend Profis infiziert war. Damals schaffte es eine Düsseldorfer Rumpftruppe, ein 1:1 aus Ostwestfalen zu entführen.