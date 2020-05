Erstes Spiel nach der Corona-Pause : Fortuna startet gegen Paderborn am 16. Mai

Uwe Rösler und seine Mannschaft beginnen am 16. Mai mit Partie gegen Partie die Serie der neun ausstehenden Partien. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Fortuna startet mit dem Spiel gegen den SC Paderborn in die Restsaison: Am Samstag, 16. Mai, um 15.30 Uhr wird die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Arena angepfiffen. Die übrigen acht Spiele sollen bis Ende Juni ausgetragen werden.

Fortuna startet am 16. Mai mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die Restsaison - 64 Tage nach der Absage der Partie am 13. März. Das ist das Ergebnis der Sitzung der Deutschen Fußball-Liga mit den 36 Klubs der Ersten und Zweiten Liga am Donnerstag.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Das ist der Spielplan nach dem Bundesliga-Neustart

Damit starten die gegen den Abstieg kämpfenden Düsseldorfer mit einem Schlüsselspiel gegen den Tabellenletzten in die Reihe der noch ausstehenden neun Bundesligapartien. Das letzte Spiel der laufenden Saison werden die Düsseldorfer demnach am Samstag, 27. Juni im Stadion an der Alten Försterei bei Union Berlin bestreiten.

Auf das Paderborn-Spiel folgt eine Englische Woche mit den Begegnungen beim 1. FC Köln, gegen Schalke 04 und beim FC Bayern München. Nach dem folgenden Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim gibt es erneut drei Spiele innerhalb einer Woche: Gegen Borussia Borussia Dortmund, in Leipzig und gegen den FC Augsburg.

Auch eine Relegation soll es laut DFL geben. Sollten die Düsseldorfer also nach dem Abpfiff der Begegnung in Berlin den drittletzten Platz belegen, müssten sie in den beiden Entscheidungsspielen gegen den Dritten der 2. Liga um den Klassenerhalt kämpfen.

Fortuna-Coach Uwe Rösler hatte sich die Begegnung gegen Paderborn als erste Partie nach der Corona-Pause gewünscht. Mit einem Sieg gegen den Letzten könnte seine Mannschaft Schwung holen im Kampf um den Klassenerhalt. Die Düsseldorfer haben als Tabellen-16. sechs Zähler Vorsprung auf den SCP und vier Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz.