1:1 gegen Augsburg : Fortuna kann sich nicht mehr direkt retten

Düsseldorf Fortuna kommt mit einem schwachen Auftritt nicht über ein Unentschieden gegen den FC Augsburg hinaus. Durch das Mainzer 3:1 gegen Bremen geht es am letzten Spieltag nun darum, den Relegationsplatz zu sichern.

Jetzt ist klar: Fortuna kann sich nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg nicht mehr direkt vor dem Abstieg in die zweite Liga retten. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel liegen die Düsseldorfer auf dem Relegationsplatz sechs Punkte hinter dem FSV Mainz 05, der durch ein 3:1 gegen Bremen den Klassenerhalt feiern kann. Am letzten Spieltag bei Union Berlin geht es für Fortuna nun darum, den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Werder zu verteidigen und sich anschließend über die Relegationsspiele zu retten.

Dass drei Punkte an diesem vorletzten Spieltag eigentlich Pflicht waren, da waren sich alle Düsseldorfer im Vorhinein einig. Trainer Uwe Rösler unterstrich das dann auch mit seiner Auswahl für die Startelf, in der sowohl Kenan Karaman als auch der 14-Tore-Mann Rouwen Hennings standen. In einem 3-5-2 wollten die Fortunen den Sieg erkämpfen.