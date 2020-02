Nach unnötigem 1:1 in Wolfsburg : Fortuna hadert mit Unentschieden – und lobt sich

Wolfsburg Fortuna Düsseldorf spielt 1:1 in Wolfsburg, obwohl der VfL in Rückstand auch noch eine Rote Karte wegstecken musste. „Wir dachten vielleicht, es geht ab da von alleine – ging es aber nicht“, sagte Fortune Kevin Stöger.

Gleiches Ergebnis, gleiche Gemengelage. Bei Fortuna ähnelte an diesem Samstag sehr viel dem Samstag der Vorwoche. Wieder hieß es 1:1, wieder wäre Fortuna der verdiente Sieger gewesen, wieder musste sich Fortuna an die eigene Nase fassen, dass es am Ende nur ein Punkt war – einzig der Gegner hieß anders: VfL Wolfsburg statt Eintracht Frankfurt. „Es sind nur wenige Prozent an der ein oder anderen Stelle, die uns fehlen. Wir werden das hinkriegen“, sagte Trainer Uwe Rösler nach dem Remis in Niedersachsen.