Gegner-Check : Fortuna seit 42 Jahren ohne Sieg in Bremen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat zuletzt 1977 im Weserstadion ein Bundesligaspiel gewonnen. Am heutigen Samstag wollen die Rheinländer versuchen, die Serie zu beenden.

Die Saisonziele Für die Düsseldorfer geht es in der anstehenden Saison nur um den Klassenerhalt. „Mit sechs, sieben anderen Teams kämpfen wir um den Verbleib in der Bundesliga“, sagt Funkel. Kohfeldt hat dagegen ganz klar die Plätze für den europäischen Wettbewerb im Visier. In der vergangenen Spielzeit verpassten die Grün-Weißen haarscharf die Qualifikation für die Europa League. Dieses Mal soll es klappen, trotz einer Konkurrenz, die noch stärker scheint als in der vergangenen Saison.