1:1 beim VfL Wolfsburg : Fortuna vergibt Sieg in Überzahl

Wolfsburg Fortuna führte 1:0 beim VfL Wolfsburg, die Hausherren spielten 50 Minuten in Unterzahl. Und doch verspielten die Düsseldorfer den Sieg noch.

Es ist der nächste ganz bittere Rückschlag für Fortuna im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Düsseldorfer verspielten eine Führung beim VfL Wolfsburg, der fast eine gesamte Halbzeit mit einem Mann weniger auf dem Platz stand. Am Ende hieß es 1:1.

Rösler hielt auch bei seiner dritten Partie am 3-5-2-System fest. Personell bot der Fortuna-Coach fast das gleiche Personal wie beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt in der Vorwoche auf. Markus Suttner begann wieder als dritter Innenverteidiger neben Kaan Ayhan und Andre Hoffmann. Im zentralen Mittelfeld agierten wieder Alfredo Morales, Kevin Stöger und Winterzugang Valon Berisha. Nur im Sturm änderte Rösler etwas: Statt Nana Ampomah stellte der 51-Jährige Bernard Tekpetey als Partner von Rouwen Hennings auf.

Und das zahlte sich aus. Tekpetey spielte beim Führungstreffer nach knapp einer Viertelstunde eine ganz entscheidende Rolle. Fortuna war gut ins Spiel gekommen, attackierte die Wolfsburger ganz in Röslers Sinn früh und kombinierte in Ballbesitz gefällig. Erik Thommy hatte schon den ersten Schuss aufs Gehäuse abgegeben, als der nächste Angriff Richtung VfL-Torhüter Koen Casteels rollte. Tekpetey verarbeitet ein Zuspiel zunächst unsauber und spielte etwas ungewollt Doppelpass mit Morales. Doch was der Ghanaer dann anstellte, war vom feinsten: Tekpetey spielte direkt in die Schnittstelle der Abwehr zu Matthias Zimmermann, der ebenfalls direkt zum 1:0 abschloss. Zimmermann belegte damit, dass er in seiner neuen Rolle als Rechtsaußen im 3-5-2 durchaus torgefährlich ist. Mehr als 17 Monate hatte er gar nicht getroffen, und nun nach dem Treffer zum 3:2 in Kaiserslautern im Pokal innerhalb von fünf Tagen gleich zweimal.