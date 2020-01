Kaan Ayhan: „Ich glaube, man hat heute sehen können, dass wir uns im Winter einiges erarbeitet haben. Ich auf dem Platz habe das zumindest so gesehen. In der Vergangenheit standen wir hier in der Mixed-Zone und waren teilweise mit dem Ergebnis noch gut bedient, weil es in der Art und Weise nicht gut war. Es fühlt sich heute zwar nicht besser an, aber wenn heute eine Mannschaft gewinnt, dann müssen wir das sein – das ist der größte Vorwurf, den wir uns machen können. Von der Spielanlage und von dem Druck her, den wir erzeugt haben, sah es schon viel besser aus – beim Gegentor war schon eine ganze Menge Pech dabei.“