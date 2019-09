Fortuna - Wolfsburg 1:1 : Ein Punkt und neue Unruhe für Fortuna

Düsseldorf Fortuna erarbeitet sich gegen starke Wolfsburger einen Punkt. Für Diskussionen sorgte der Führungstreffer von Niko Gießelmann. Gesprächsstoff liefert zudem ein „Spiegel“-Bericht über Vorstandschef Thomas Röttgermann.

Sauer stieß Fortuna zudem auf, dass der Artikel zwei Stunden vor dem wichtigen Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg veröffentlicht wurde. Auch sportlich lief der Freitagabend dann nicht zu 100 Prozent nach Fortunas Geschmack. Gegen die Gäste aus Niedersachsen reichte es vor 36.758 Zuschauern in einer kampfbetonten Partie aber immerhin zu einem 1:1 (1:1). Bereits nach knapp drei Minuten hätten die Wolfsburger in Führung gehen können, doch nach einer unübersichtlichen Situation verfehlte Maximilian Arnold mit seinem Flachschuss das Tor.

Doch Fortuna kämpfte sich in die Partie, gewann viele wichtige Zweikämpfe, auch weil Schiedsrichter Manuel Gräfe seine lange Leine mitgebracht hatte. Der Einsatz wurde belohnt: Niko Gießelmann brachte Fortuna nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit einem schönen Vollspannschuss unter die Latte in Führung. Die Flanke hatte Oliver Fink nach Zuspiel von Matthias Zimmermann gegeben. Zuvor hatte der Ball dem Vernehmen nach die Auslinie überquert. Die TV-Bilder waren aber nicht eindeutig. Somit blieb der Videoschiedsrichter korrekterweise stumm.

So willensstark Fortuna in der gegnerischen Hälfte war, so wackelig wirkte sie um ihren eigenen Strafraum herum. Robin Bormuth, der den erkrankten Andre Hoffmann ersetzte, ließ sich schließlich tunneln, und Wout Weghorst traf mal wieder gegen Fortuna – 1:1 (29.).

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen, keines der Teams kam zu klaren Torgelegenheiten. So blieb es beim ersten Unentschieden in einem Heimspiel für Fortuna seit dem 6. Mai 2018. Damals hieß es auch 1:1 - gegen Holstein Kiel in der zweiten Liga.