Niko Gießelmann: „Wir laufen gleich in der zweiten Minute in einen Konter. Der Konrad Laimer kann frei auf unsere Kette zulaufen, das ist immer ziemlich beschissen. Er läuft weiter durch und kann in die Mitte passen, wo wir auch noch ziemlich ungeordnet stehen. Leipzig ist natürlich sehr stark am Ball, wir haben es aber auch nach dem Rückstand noch weitestgehend kompakt gemacht. Aber dann kommt der Elfmeter, das war schon bitter. Was die Tabellensituation angeht kann man vielleicht sagen, dass wir jetzt etwas unter Druck stehen, aber wir waren in den vergangenen fünf Spielen immer der Underdog, was das Punkten nicht gerade einfach macht. Jetzt kommen zwei Aufgaben gegen direkte Konkurrenten auf uns zu, da müssen wir einfach punkten.“