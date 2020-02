Andre Hoffmann: „Ich kann das, was da gerade in der zweiten Halbzeit passiert ist, jetzt so kurz nach dem Spiel gar nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr im Griff kann man ja nicht haben, wie wir die ersten 45 Minuten. Was wir uns ganz klar vorwerfen müssen ist, dass wir nach dem 3:1 komplett aufgehört haben Fußball zu spielen. Bis dahin war es noch okay und dann haben wir alle auf dem Platz komplett aufgehört. Das darf uns nicht passieren, schon gar nicht in der Phase, in der wir jetzt sind – bei der Wichtigkeit des Spiels. Unfassbar schwer, das so kurz nach dem Spiel zu erklären. Fakt bleibt jedoch, dass wir nach dem 3:1 komplett das Spiel eingestellt haben, das müssen wir hinterfragen.“