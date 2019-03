Ulli Münsterbergs neues Buch: Rückblick auf ein Leben mit Fortuna

Düsseldorf Der Hildener Ulli Münsterberg hat ein sehr persönliches Buch geschrieben: „Fortunaplatz! Endstation!“ Doch so plakativ und endgültig, wie der Titel vermuten lässt, ist es gar nicht. Eher ist es liebevoll und kenntnisreich.

Doch einer der Gründe, warum „Fortunaplatz! Endstation!“ so lesenswert ist, steckt in der fehlenden Konsequenz des Autors. Er mag diesen modernen Fußball nicht, er will ihn nicht – aber er wird nie so ganz, nie endgültig vom Fußball loskommen. Und das liegt nicht zuletzt auch an diesem merkwürdigen Verein Fortuna, der Münsterberg wie so viele andere Fans schon so oft maßlos verärgert hat und den man doch nicht einfach im Keller ablegen und vergessen kann wie Zeugnisse irgendeines beliebigen Hobbys.