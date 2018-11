Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf: Schiedsrichtern fehlt das Fingerspitzengefühl

Düsseldorf Schiedsrichter Felix Brych hatte mit seinem Elfmeterpfiff gegen Kaan Ayhan maßgeblich Anteil an Fortunas Niederlage. Friedhelm Funkel fand dazu die passenden Worte. Den Schiedsrichtern fehlt hingegen das Gefühl für die Situation. Ein Kommentar.

Unverständlich, warum einige wenige die Partie in Mönchengladbach durch wiederholtes Abbrennen von Pyrotechnik und Zünden von Böllern an den Rand des Abbruchs gebracht haben. Funkel kritisiert das ohne Angst vor Nachteilen. Ein wichtiges Signal vom 64-Jährigen – nicht selbstverständlich in einer Branche, in der sich viele bei Problemen mit der Anhängerschaft wegducken.