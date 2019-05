Adam Bodzek Arbeitete ruhig vor der Abwehrkette. War so gut wie immer an der richtigen Stelle, um Gefahrenmomente garnicht erst entstehen zu lassen. Mit steigendem Druck der Borussia, geriet auch der Deutsch-Pole leicht ins Wanken. Sah in der 82. Minute sogar noch die Rote Karte wegen Foulspiels von hinten. Note: 3-