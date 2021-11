Mehrmals schaute er sich um, ob ihn Ordner verfolgen, doch die Sicherheitskräfte standen nur starr am Spielfeldrand. Daher beschloss Fortunas Torwart Florian Kastenmeier, die Sache in die Hand zu nehmen. Er lief dem Flitzer hinterher, stupste ihn an und wollte ihn vom Platz begleiten.