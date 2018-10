Bei Fortuna Düsseldorf steigt vor dem Pokal-Spiel beim SSV Ulm die Nervosität

Düsseldorf Fortuna-Coach Friedhelm Funkel schloss am Montagmittag eigenhändig die Öffentlichkeit aus und machte hinter sich und der Mannschaft die Schotten dicht. Angetrieben wird er dabei von der Sorge vor den Spionen des nächsten Gegners.

Im Trainingsplan für die Woche mit dem Pokalspiel am Dienstag beim SSV Ulm hatten die Düsseldorfer den Montag als öffentliches Training angegeben. Alles deutete darauf hin, denn auch die Security war nicht zugegen. Umso überraschter waren dann alle Beteiligten, als Funkel dann eigenhändig doch die Schotten dicht machte. Keine Chance also für Pressevertreter, Fans und die Spione aus Ulm. Zeigt die Maßnahme, wie angespannt die Fußballer nach den fünf Niederlagen in Serie und vor der Reise zum Viertligisten sind? Eine weitere Niederlage können sie sich nicht leisten.

Der Verein entschuldigte sich später für das Missverständnis und beteuerte: „Dass wir das Training als öffentlich veröffentlicht haben, war ein Fehler. Der Trainer hat also nicht eigenmächtig die Presse ausgeschlossen, und bei uns ist auch nicht die Nervosität gestiegen.“ Wenn es an der Donau endlich wieder mit einem Erfolg klappt, weil der Trainer beim Training tief in die Trickkiste gegriffen hat und die Spatzen am Dienstagabend damit überrascht, hat er alles richtig gemacht...