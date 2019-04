Spiel in Düsseldorf ausverkauft : Fortuna gegen Bayern heizt den Schwarzmarkt an

Fortuna gegen Bayern heizt den Schwarzmarkt an

Spiel in Düsseldorf ausverkauft

Auf Tore von Dodi Lukebakio gegen die Bayern wie im Hinspiel hoffen die Fortuna-Fans auch am Sonntag. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Am Sonntag spielt Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München. Das Spiel ist seit langem ausverkauft. Der Schwarzmarkt floriert, die Ticketpreise liegen im Internet bei bis zu 450 Euro. Fortuna-Anwälte jagen die Händler.

Fortuna Düsseldorf schlägt Dortmund, Schalke, Gladbach und nimmt in Berlin auch der Hertha drei Punkte weg. Düsseldorf ist stolz auf die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel, und jetzt kommen am Sonntag die Bayern in die Arena. Das Spiel war nach 90 Minuten ausverkauft, und zwar nur durch die zunächst zugriffsberechtigten Fortuna-Mitglieder. „Wir hätten das Spiel dreimal ausverkaufen können“, sagt Fortuna-Sprecher Thomas Gassmann nach Rücksprache mit der Ticket-Abteilung.