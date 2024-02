DFL lässt Pläne platzen Das sagt Fortuna-Boss Jobst zum Aus des Investoren-Deals

Die spektakuläre Nachricht aus Frankfurt traf am späten Mittwochnachmittag ein. Nach massiven Fanprotesten und teils mehr als halbstündigen Spielunterbrechungen in fast allen Stadien der Republik hatte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit sofortiger Wirkung ihre Bestrebungen gestoppt, Anteile an einen Investor zu verkaufen. Es war das Ergebnis einer außerordentlichen Sitzung des Präsidiums; weitere Verhandlungen gibt es nicht, eine neue Abstimmung ebenso wenig.