Ansetzungen für die ersten sechs Spieltage veröffentlicht : Fortuna muss dreimal sonntags ran

Düsseldorf Die zeitgenauen Ansetzung für die ersten sechs Spieltage der Fortuna stehen fest. Fortuna Düsseldorf muss dreimal sonntags ran.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die zeitgenaue Ansetzung der ersten Bundesliga-Spieltage bis Ende September bekannt gegeben. An den ersten sechs Spieltagen spielt Fortuna Düsseldorf dreimal sonntags, am 4. Spieltag (13. September) hat die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel das Freitagabendspiel und an den ersten beiden Wochenenden darf die Fortuna samstags um 15.30 Uhr ran.