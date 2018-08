Andre Hoffmann setzt Ausrufezeichen bei Fortuna Düsseldorf

Starke Vorbereitung bei Fortuna : Andre Hoffmann setzt Ausrufezeichen

Andre Hoffmann ist bei Fortuna Düsseldorf der große Gewinner der Vorbereitung. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Andre Hoffmann hat seine unangenehme Verletzung überstanden - und überzeugt in der Vorbereitung. Der Innenverteidiger fiebert dem Bundesliga-Start entgegen.

Andre Hoffmann ist wieder da. Der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison beim 2:1-Sieg am 26. Spieltag beim MSV Duisburg einen Hodenriss erlitt und für den Rest der Saison ausfiel, spielt eine bärenstarke Vorbereitung. Der 25-Jährige gehört zu den wenigen Akteuren im Fortuna-Kader, die davon ausgehen können, einen Platz in der ersten Elf sicher zu haben.

Vor anderthalb Jahren war er von Hannover 96 zu den Rot-Weißen gewechselt, um wieder in der Bundesliga spielen zu können. Dass es so schnell mit dem Aufstieg klappte, damit konnte er auch nicht rechnen. „Aber das war mein großes Ziel. Denn jeder, der schon mal in der Bundesliga gespielt hat, der weiß, wie aufregend es ist, sich von Woche zu Woche mit den besten Spielern der Welt messen zu können. Ich wollte mich mit der 2. Liga nicht zufrieden geben.“

Hoffmann hat während des jüngsten Trainingslagers in Maria Alm Ausrufezeichen gesetzt. Das lag auch daran, dass er seine schlimme Verletzung komplett überstanden hat. „Sie spielt überhaupt keine Rolle mehr, sie ist auch aus dem Kopf völlig raus“, sagt er. Mit einer starken Leistung besaß der Innenverteidiger großen Anteil am Sieg im Testspiel gegen Al-Hilal.

Den Offensivkräften des saudisch-arabischen Meisters ließ der gebürtige Essener nicht den Hauch einer Torchance, leistete sich kaum Unkonzentriertheiten und ist zu einer Säule gereift. Von den Düsseldorfer Beobachtern bekam er dafür durchweg Bestnoten. Jeder konnte sehen, wie dominant und aggressiv er zu Werke ging. Er ließ nichts anbrennen, legte sich mit dem Kapitän des Gegners an und sah nach einem taktischen Foul die Gelbe Karte.

Der Verteidiger stand als einziger Spieler in den Trainingslager-Partien gegen Al-Hilal und FC Watford über 90 Minuten auf dem Platz. Und er genoss in der zweiten Halbzeit gegen die Saudis seine Beförderung zum Kapitän. „Der Trainer hat mir nach der Auswechslung von Marcel Sobottka die Binde in der Halbzeit in die Hand gedrückt“, sagte Hoffmann. „Das war für mich schon etwas ganz Besonderes, ein positives Signal.“

Dass der Spieler körperlich schon so weit ist und extrem fit wirkt, das liegt auch an seinem Ehrgeiz, den er nach seiner tragischen Verletzung in der Vorsaison entwickelte. „Ich habe in der Sommerpause mehr gemacht als sonst, habe ein paar Kilo verloren, was sich richtig gut anfühlt.“ Bei 100 Prozent sei er aber noch nicht. Zur Arbeit unter Friedhelm Funkel meint er: „Ich habe schon die eine oder andere intensive Vorbereitung mitgemacht, ich kann mich aber nur an wenige erinnern, die ähnlich intensiv waren.“

Sein Anspruch an die kommende Saison: „Ich bin ein Stück reifer geworden, und möchte Verantwortung übernehmen.“ Voraussetzung dafür sei aber zuerst einmal, dass die Leistung stimme. „Für mich geht es darum, zu mir selbst zu finden, um mein ganzes Leistungsvermögen abrufen zu können.“ Die Zweitliga-Saison ist für ihn Geschichte. „Wir haben den Aufstieg genossen, irgendwann aber will man nicht mehr zurück- sondern vorausblicken.“ Jeden Tag in Richtung des ersten Spieltages steige die Vorfreude.