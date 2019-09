Regionalliga : Fortuna II stark in Unterzahl

Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft gewinnt beim VfB Homberg mit 4:2. Moritz Montag wird früh des Feldes verwiesen.

Die Laune war auch am Morgen nach dem Spiel prächtig. Und das, obwohl Fortunas Regionalliga-Fußballer in aller Herrgottsfrüh schon wieder auf dem Trainingsplatz standen. Den Schützlingen von Trainer Nico Michaty machte das allerdings wenig aus, schließlich hatten sie einen immens wichtigen 4:2-Sieg beim VfB Homberg eingefahren. Deshalb fiel die Übungseinheit immerhin nicht allzu intensiv aus. „Die Jungs haben individuell trainiert, ein paar Läufe gemacht“, sagte Michaty. Auch er wirkte glücklich, weil sein Team nicht nur ihn überzeugt hatte. Die Gründe des Triumphs:

Effektivität. Es mutete schon ein wenig kurios an. Da ließ die „Zwote“ in den vergangenen Wochen ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor völlig vermissen, und fand sie am Freitag in ungeahntem Ausmaß wieder. Die Michaty-Truppe hatte lediglich eine Handvoll Chancen, münzte vier davon allerdings sogleich in Treffer um. Dustin Willms glich nach knapp einer halben Stunde den zu diesem Zeitpunkt verdienten Rückstand aus, und kurz vor der Halbzeitpause veredelte Timo Bornemann einen Konter zur Führung. Michel Stöcker setzte nach dem Seitenwechsel einen Freistoß ins Netz, bevor Bornemann erneut seinen Bewachern entwischte und das vierte Tor erzielte.