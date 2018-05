Lokalsport: Uerdingen steigt auf, Fortunas Reserve nicht ab

Düsseldorf Die U23 der Fortuna hat nun endlich Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Denn durch den Aufstieg des KFC Uerdingen sind die Düsseldorfer auch in der nächsten Saison in der Fußball-Regionalliga vertreten.

Der Meister der Regionalliga West hatte sich am Donnerstag beim "Heimspiel" in Duisburg durch den Treffer des ehemaligen Düsseldorfers Maximilian Beister eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag in Mannheim geschaffen. Dieses wurde allerdings von Ausschreitungen überschattet. Eine kleine, vermummte Gruppe im Mannheimer Block warf Raketen auf den Platz und zündelte so lange, dass der Unparteiische Patrick Ittrich gezwungen war, beim Stand von 2:1 für Krefeld das Spiel erst unter- und schließlich auch abzubrechen - obwohl noch gut zehn Minuten zu absolvieren gewesen wären.